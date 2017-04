MSZ Rosji: USA i państwa NATO poważnie zdyskredytowały rolę dokumentu wiedeńskiego

© Sputnik. Natalia Seliverstova MSZ Rosji: Tarcza antyrakietowa USA daje zgubną iluzję nietykalności

Z takim komentarzem wystąpiło MSZ Federacji Rosyjskiej w związku z publikacją kolejnego raportu Departamentu Stanu USA o przestrzeganiu przez państwa porozumień w dziedzinie kontroli nad uzbrojeniem.

Zgodnie z zasadami dokumentu wiedeńskiego z 2011 roku, każde państwo należące do OBWE ma prawo do przeprowadzania inspekcji na terenie dowolnego państwa uczestnika. Państwo przeprowadzające inspekcję może zaprosić również inne państwa uczestniczące do udziału w inspekcji.

„Pretensje Stanów Zjednoczonych (wobec Rosji – red.) odnośnie dokumentu wiedeńskiego z 2011 roku ograniczają się do stwierdzenia pewnych mających miejsce 2014 roku niepokojów Stanów Zjednoczonych w związku z wypełnieniem przez Rosję dokumentu wiedeńskiego z 2011 roku, w tym wobec Ukrainy. Brak dowodów w oskarżeniu Rosji przez USA i państwa NATO o „uzbrajanie, szkolenie separatystów we wschodniej Ukrainie, prowadzenie wspólnie z nimi działań bojowych”, poważnie dyskredytuje rolę dokumentu wiedeńskiego z 2011 roku jako narzędzia obiektywnej kontroli działalności wojskowej państw uczestników OBWE” – powiedziano w rosyjskim MSZ.