W 2016 roku Stone wystąpił jako producent i aktywnie uczestniczył w filmie „Ukraina w ogniu”, gdzie przeprowadził wywiad z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i byłym prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem.

„Pan Putin jest jednym z najważniejszych światowych liderów i ponieważ USA ogłosiły go swoim wrogiem – wielkim wrogiem – to uważam, że to bardzo ważne, abyśmy usłyszeli, co on ma do powiedzenia” – powiedział Stone gazecie. Dodał, że to nie tyle film dokumentalny,co rozmowa w formie pytań i odpowiedzi.

Zauważa się, że w filmie pokazany zostanie stosunek Putina do wydarzeń światowych od chwili, kiedy po raz pierwszy zajął fotel prezydenta Rosji w 2000 roku. Jak zauważa pismo, o produkcji filmu na razie nie poinformowano oficjalnie.

„To otwiera cały punkt widzenia, o którym my, Amerykanie, nie słyszeliśmy” – powiedział Stone. Według niego, ekipa zdjęciowa spotkała się z prezydentem Federacji Rosyjskiej cztery razy w ciągu dwóch lat. Stone zauważył, że „oddał należne” Putinowi, przedstawiając na tle interpretacji faktów przez Zachód jego komentarze, które mogą wyjaśniać punkt widzenia Federacji Rosyjskiej, w nadziei, że pomoże we wzajemnym zrozumieniu i zapobiegnie powstaniu sytuacji na granicy wojny.

Jak wyjaśnił Stone, „początkowo omówił z Putinem sprawy (byłego agenta służb specjalnych Stanów Zjednoczonych Edwarda) Snowdena i to jest w filmie”. Zdaniem Stone’a wyrosło z tego swojego rodzaju zaufanie, ponieważ lider Rosji wiedział że reżyser nie będzie zbyt mocno redagować materiału.

Stone jest znany na świecie jako reżyser, który kręci filmy o palącej, politycznej tematyce. Bohaterami jego produkcji byli prezydenci Richard Nixon, John Kennedy, George Bush Junior. Do jego dorobku zalicza się także niedawno wypuszczony na ekrany kin film o byłym agencie służb specjalnych USA Edwardzie Snowdenie.