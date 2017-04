© AFP 2017/ Genya Savilov Jaceniuk odpowie za działania w Czeczenii?

W bagażu podręcznym Tadżyka znaleziono metalowy pojemnik wypełniony prochem oraz dużą ilość amunicji i kilka paczek śrutu myśliwskiego. Mężczyzna został przekazany do dyspozycji policji.

Podczas przesłuchania obywatel Tadżykistanu wyjaśnił, że wracał do kraju. Jednak funkcjonariusze uznali jego zachowanie za podejrzane, bo chciał przedostać się do terminalu, skąd wylatują loty krajowe, a nie międzynarodowe. Mężczyzna nie wyjaśnił, po co miał przy sobie proch, amunicję i śrut.

W tej sprawie toczy się postępowanie.