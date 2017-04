KRLD grozi zatopieniem amerykańskiego okrętu podwodnego z pociskami Tomahawk

© REUTERS/ Carlos Barria Trump zmusi członków NATO do uregulowania rachunku

— W momencie, gdy „Michigan” spróbuje choćby poruszyć się, zostanie skazany na nędzny los ducha podwodnego, który nie będzie w stanie wypłynąć na powierzchnię – obiecują Koreańczycy z Północy.

Autorzy gróźb twierdzą, że „pilna dyslokacja atomowego okrętu podwodnego w pobliżu Półwyspu Koreańskiego, która zbiegła się w czasie z wysłanie w ten rejon grupy uderzeniowej, ma zwiększyć zagrożenia dla naszego kraju”.

Atomowy okręt podwodny „Michigan” typu Ohio zawinął do południowokoreańskiego portu Pusan kilka dni temu. Jednostka przyłączy się do grupy uderzeniowej amerykańskiej armii, na której czele stoi lotniskowiec klasy USS „Carl Vinson”. Okręty USA uczestniczą we wspólnych manewrach morskich z Japońskimi Morskimi Siłami Samoobrony w pobliżu Półwyspu Koreańskiego.