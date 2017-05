Odkryto gen odpowiedzialny za starzenie się mózgu

„Jeśli popatrzeć na starych ludzi, to część z nich będzie wyglądać bardzo staro, a część – niezwykle młodo. To samo dzieje się w korze przedczołowej, regionie mózgu odpowiadającym za rozum. Wyjaśniliśmy, że wiele z tych różnic jest związanych z wariacjami w genie TMEM106B. U ludzi, którzy mają dwie „złe” kopie tego genu, kora przedczołowa wygląda o 12 lat starzej niż u osób starych z normalnymi wersjami TMEM106B” – wyjaśnia Asa Abeliovich z Uniwersytetu Kolumbii w Nowym Jorku (USA).

W ostatnich latach wśród naukowców zaistniał spór na temat tego, czym jest proces starzenia się i śmierci. Część biologów i ewolucjonistów uważa, że kontroluje go tzw. „program śmierci”, czyli określony zestaw genów, zmuszający ciało do więdnięcia i umierania, ustępując nowemu pokoleniu.

Abeliovich i jego zespół odkryli jeden z potencjalnych genów starzenia, porównując między sobą DNA z prawie dwóch tysięcy fragmentów mózgów ofiarowanych dla rozwoju nauki od ludzi, którzy zmarli z przyczyn naturalnych i nie chorowali na Alzheimera, stwardnienie rozsiane i inne choroby neurodegeneratywne.

Badając te genomy, naukowcy porównywali nie tylko samą strukturę genów, ale i to, na ile aktywnie sczytywały je komórki mózgu. To pozwoliło odkryć nie tylko to, jak różnice w strukurze genów wpływały na pracę kory i innych warstw mózgu, ale i zrozumieć, jak zmienia się charakter ich pracy w miarę starzenia się organizmu.

Porównując to, jak różni się „rysunek” aktywności genów u różnych starszych osób, oraz to, jak wygląda ich kora mózgowa, Abeliovich i jego zespół wydzielili kilka fragmentów DNA wpływających na starzenie mózgu.

Jak pokazały szacunki biologów, najsilniej na ten proces wpływa gen TMEM106B – odcinek DNA, odpowiadający za tworzenie połączeń między komórkami nerwowymi i ich oczyszczanie od białkowych „śmieci”. Nawet niewielkie mutacje w jego strukturze odbijały się na wyglądzie kory w starszym wieku, przyspieszając lub spowalniając jej starzenie o kilka lat, wyjaśnili naukowcy.

Co ciekawe, ten gen „włączał się” tylko w starszym wieku, zaczynając wpływać na pracę mózgu mniej więcej w wieku 65 lat. Dlaczego tak się dzieje, na razie nie wiadomo, jednak zakłada się, że jest to związane z włączeniem pewnych mechanizmów stresowych w okresie nastąpienia starości.

Ponadto, zespołowi Abeliovicha udało się znaleźć związek między starzeniem się kory i jeszcze jednym genem — GRN, pełniącym podobne funkcje, ale wpływającym na starzenie mózgu w znacznie mniejszym stopniu. Jak uważają naukowcy, w DNA człowieka może być obecnych jeszcze kilka dziesiątków takich genów, kierujących starzeniem się różnych organów. Ich zbadanie pomoże zrozumieć, czy można spowolnić proces starzenia oraz jak to zrobić.