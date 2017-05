Booking.com uznał Krym za część Ukrainy

© Sputnik. Konstantin Chalabov Ukraina zbudowała tamę na granicy z Krymem

Wcześniej prokuratura Krymu wszczęła postępowanie karne w stosunku do Booking.com z powodu używania cudzego mienia i rezerwowania hoteli na Krymie. Domagała się też, aby na stronie internetowe firmy w informacji o półwyspie zaznaczono, że jest to część ukraińskiego terytorium.

„Dziś firma Booking.com poinformowała prokuraturę Republiki Autonomicznej Krymu, że wprowadzono poprawki. Obecnie na stronie Booking.com po oznaczeniu miejsca położenia określonego obiektu nieruchomości na Krymie, po wiadomościach o konkretnej miejscowości pojawia się, że jest ona zlokalizowana na terytorium Ukrainy” – podkreślono w komunikacie.

Tymczasem na stronie Booking.com po wybraniu hotelu na półwyspie i informacji o danej miejscowości nie ma odniesienia ani do Ukrainy, ani do Rosji. Notka o geograficznym położeniu miejscowości sprowadza się jedynie do Półwyspu Krymskiego.