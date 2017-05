Kazachstan ucieka od Rosji przy pomocy łacinki?

© Fotolia/ Siaivo Ukraińcy zrzekają się obywatelstwa

„Słyszę różne obawy. Nie odejdziemy od cyrylicy. Nie zapomnimy kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego. Za pośrednictwem języka rosyjskiego zgłębialiśmy światową kulturę, na zawsze z nami pozostanie. Nasz sąsiad jest zawsze obok i zawsze będziemy z nim współpracować” – zapewnił Nazarbajew w trakcie wizyty w obwodzie południowokazachstańskim.

Wcześniej służba prasowa prezydenta poinformowała, że Nazarbajew wzywa do aktywnej nauki języka angielskiego, przypominając o potrzebie znajomości trzech języków.

© Sputnik. Michaił Woskriesienski Kazachstan przechodzi na alfabet łaciński

W połowie kwietnia prezydent zlecił rządowi wykonanie wszystkich przygotowań do przełożenia kazachskiego alfabetu na łaciński. W artykule dla gazety państwowej „Niezależny Kazachstan” Nazarbajew pisał, że w 2012 roku w strategii „Kazachstan 2050” zadeklarowano przestawienie się na alfabet łaciński do 2025 roku. Jak podkreślił, do 2018 roku ma zostać ustanowiony jedyny standard nowego kazachskiego alfabetu i znaków graficznych.

Z kolei minister informacji i komunikacji Dauren Abajew powiedział, że ta decyzja nie jest umotywowana politycznie. W społeczeństwie aktywnie omawiane jest przestawienie się na łacinkę.