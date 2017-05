„Radziecki” ślad w ataku chemicznym w Syrii

W opublikowanym we wtorek raporcie Human Rights Watch czytamy, że eksperci tej organizacji broniącej praw człowieka doszli do wniosku, że na miejscu ataku chemicznego w syryjskim mieście Chan Szajchun zostały znalezione fragmenty bomby lotniczej, która została zidentyfikowana jako HAB-250 (HB-250) radzieckiej produkcji. Przy tym w dokumencie szczególnie podkreślono, że HRW nie posiada informacji, które wskazywałyby na to, że syryjski rząd posiada na uzbrojeniu taką broń.

Jak informują rosyjskie media, w 48-stronicowym raporcie czytamy, że obrońcy praw człowieka zebrali dane z otwartych źródeł. „Sprawdziliśmy je z ekspertami. Jesteśmy dość mocno przekonani, że poprawnie zidentyfikowano radziecką bombę — czytamy w raporcie. — Wiemy, że jest to bomba z czasów radzieckich. Kiedy syryjski rząd przystąpił do Konwencji o zakazie broni chemicznej, powinien zadeklarować i zniszczyć swoje zapasy broni chemicznej, ale ich deklaracja jest poufna i nie zostanie podana do wiadomości publicznej”.

Przy tym działacze praw człowieka dodali: „Nie mamy informacji, które wskazywałyby na to, aby syryjski rząd posiadał tę bombę w swoim arsenale”. Innymi słowy, Human Rights Watch ponownie próbowała wypromować się na głośnym skandalu. Przecież wszystkich interesuje w pierwszej kolejności nie sam ładunek, a odpowiedź na pytanie: kto go użył? Ale eksperci z HRW nie byli w stanie na nie odpowiedzieć, do czego też publicznie się przyznali.