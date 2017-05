Putin: nie wolno zapominać o ofiarach zbrodni w Odessie

© Sputnik. Alex MacNaughton Odessa wspomina ofiary tragedii w Domu Związków Zawodowych

„Jak zapewne pamiętacie 3 lata temu w Odessie doszło do straszliwej tragedii — ukraińscy nacjonaliści zamknęli ludzi w Domu Związków Zawodowych i spalili ich tam żywcem. Winni do tej pory nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności, nie ponieśli kary. Społeczność międzynarodowa nie ma prawa, aby o tym zapominać, a tym bardziej pozwolić na powtórkę takich barbarzyńskich przestępstw w przyszłości" — powiedział Putin.

Zdaniem prezydenta Rosji główną rolę w ustabilizowaniu sytuacji w Ukrainie odgrywa misja obserwatorska OBWE. Niestety takie tragiczne incydenty, jak niedawny wybuch samochodu OBWE, gdzie zginął jeden z obserwatorów, zdecydowanie działają na niekorzyść pokojowych wysiłków i prowadzą do kolejnej eskalacji konfliktu.

Putin oświadczył, że „przyczyny wybuchu samochodu misji OBWE w Donbasie należy obiektywnie zbadać".