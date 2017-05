Izraelskie siły powietrzne zaprezentowały myśliwce V generacji

© Zdjęcie: Kuralai Talapkyzy Bile i kije połączyły Polaków i Rosjan

Łańcuch wielozadaniowych maszyn typu stealth przeleciał nad wybrzeżem śródziemnomorskim, gdzie z bulwarów i plaż w Tel Awiwie mogły je oglądać tysiące Izraelczyków i turystów. W defiladzie wzięły udział myśliwce poprzedniej generacji F-16 i F-15 będące fundamentem sił powietrznych kraju. Izrael otrzymał od USA już pięć F-35 z zamówionych 50. Państwo pozostaje jedynym posiadaczem maszyn V generacji na Bliskim Wschodzie. W izraelskich siłach powietrznych myśliwce otrzymały nazwę Adir, czyli „potężny" w tłumaczeniu z hebrajskiego. Do oddania do użytku bojowego będą gotowe do końca 2017 roku.

Izraelczycy obchodzą 69. rocznicę przyjęcia Deklaracji Niepodległości głoszącej powstanie państwa hebrajskiego. Ceremonia podpisania dokumentu odbyła się 14 maja 1948 roku. Jednak jak wszystkie izraelskie święta ten jest obchodzony według kalendarza hebrajskiego i w tym roku obchody przypadły na 1-2 maja.