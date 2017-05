Premier Izraela: W Syrii pozostają dziesiątki ton broni chemicznej

© AFP 2017/ Jack Gues Co naprawdę zbombardował Izrael w okolicach Damaszku

Przypuszczalne zastosowanie trujących substancji w prowincji Idlib, co doprowadziło w kwietniu do licznych ofiar wśród miejscowej ludności, Netanjahu uważa za dowód, że międzynarodowe porozumienia o zniszczeniu syryjskich arsenałów niekonwencjonalnych nie zostały w pełni zrealizowane.

„Przede wszystkim pozostała tam broń chemiczna. Niech i nawet kilka procent (dawnego arsenału), ale wciąż jest to kilkadziesiąt ton… Obiecuję wam, że jeśli komuś kiedyś przyjdzie do głowy pomysł, aby użyć broni masowego rażenia przeciwko nam, wystawi się na straszliwe niebezpieczeństwo” — powiedział na antenie izraelskiego rosyjskojęzycznego Kanału Dziewiątego.

„Chcę, aby dotarło to do wszystkich. Jest to pierwsza zasada w doktrynie obronnej, którą promuję. Każdy, kto chce nas zniszczyć, sam naraża się na poważne niebezpieczeństwo” — ostrzegł Netanjahu w wywiadzie, który powiązano z Dniem Niepodległości Izraela.

Izrael w ślad za USA oskarżył o atak chemiczny w Idlibie Damaszek i z zadowoleniem przyjął atak rakietowy USA na lotnisko wojsk rządowych, który nastąpił po incydencie. Władze Syrii odrzucają oskarżenia o użycie substancji toksycznych i utrzymują, że jeszcze kilka lat temu przekazały swoje niekonwencjonalne arsenały pod kontrolą społeczności międzynarodowej w celu zniszczenia.