Rosyjski myśliwiec piątej generacji stanie się „zabójcą okrętów”

© Zdjęcie: JSC Sukhoi Company Myśliwiec T-50 z nowym silnikiem

Do składu uzbrojenia maszyny bojowej włączono najnowszy pocisk taktyczny X-35UE. Jest on w stanie zniszczyć wszelkie cele morskie — od kutra desantowego do lotniskowca, a także cele naziemne: składy, umocnienia i sprzęt wojskowy.

Rakiecie nie straszne jest przeciwrakietowe i radioelektroniczne zagłuszanie.

Zdaniem ekspertów zapytanych przez „Izwiestija” X-35UE sprawi, że T-50 będzie nie tylko myśliwcem, lecz wielofunkcyjną maszyną bojową.

T-50 (projekt PAK FA) to rosyjski samolot piątej generacji, który ma zastąpić Su-27. Wyposażony jest w zupełnie nowy system awioniki i nowoczesny radar z antenowym szykiem fazowanym. Planuje się, że do 2020 roku wojsko otrzyma 55 takich myśliwców.