USA potrzebują więcej sprzętu w Europie dla powstrzymywania Rosji

USA potrzebują więcej sił pancernych w Europie do powstrzymywania Rosji — oznajmił dzisiaj naczelny dowódca sił USA i NATO w Europie generał Curtis Scaparrotti.

„Stanowisko Rosji to nie lekka siła, to ciężka siła. Potrzebujemy więcej sprzętu pancernego, by to stanowisko było zarówno niezawodne, jak i (miało — red.) słuszny charakter" — oznajmił Scaparrotti podczas posiedzenia w Senacie.

W lipcu 2016 roku na szczycie NATO w Warszawie została podjęta decyzja w sprawie rozmieszczenia na Litwie, Łotwie, w Estonii i Polsce po jednym międzynarodowym batalionie NATO „w celu umocnienia wschodniej flanki". Ich tworzenia podjęły się i obecnie forsują Wielka Brytania, Niemcy, Kanada i USA. Rozwijany na Litwie batalion o liczebności 1,2 tys. zasilą wojskowi z Niemiec (połowę od całości), Belgii, Holandii, Norwegii i Luksemburga.

Oświadczenia w sprawie rzekomego zagrożenia dla państw bałtyckich i Polski ze strony Rosji wielokrotnie padały również wcześniej, chociaż Moskwa podkreślała, że Rosja nigdy nie będzie atakować żadnego z państw NATO. Według słów szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa NATO świetnie zdaje sobie z sprawę z tego, że Moskwa nie planuje żadnego ataku, lecz po prostu korzysta z pretekstu do rozmieszczenia więcej sprzętu i batalionów w pobliżu rosyjskiej granicy.