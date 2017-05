Ostrzał kopalń w Donbasie zagraża środowisku

© Sputnik. Vera Kostamo W kopalni na Ukrainie doszło do obsuwu węgla, pod zawałem są ludzie

Siedem kopalń, które znajdują się w Donbasie, stanowi zagrożenie ekologiczne dla regionu w związku z działaniami bojowymi. W czterech z nich znajduje się pierwiastek radioaktywny cez-137, oświadczył w środę zastępca szefa oddziału ds. ochrony społeczeństwa i państwa ds. nadzoru wdrażania prawodawstwa prokuratury generalnej proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej Republiki Ludowej Gary Tokariew.

„Sytuacja militarna zagraża bezpieczeństwu ekologicznemu republiki. Wskutek ostrzałów ze strony Sił Zbrojnych Ukrainy zostały zatopione wyrobiska siedmiu kopalń węgla, co stworzyło krytyczną sytuację zarówno dla samych kopalń, jak i dla środowiska” — powiedział dziennikarzom.

Według Tokariewa w czterech przedsięwzięciach pozostały pojemniki z materiałem radioaktywnym.

„W czterech przedsięwzięciach pozostały źródła promieniowania radioaktywnego. Jest to cez-137. One znajdują się na linii frontu, a to utrudnia odpompowanie wody” — powiedział.

Tokariew wyjaśnił, że dzięki składowi chemicznemu wody gruntowe mogą zniszczyć pojemniki z cezem, po czym może dojść do skażenia warstw wody pitnej.