Chiński superpociąg na nowym Jedwabnym Szlaku

O tym dla gazety „China Daily” opowiedział Tsao Fen, starszy inżynier firmy-córki kompanii China Railway Rolling Stock Corp. — CRRC Changchun Railway Vehicles Co.

Wcześniej informowano, że w plany CRRC wchodzi opracowanie pociagu na poduszce magnetycznej, który będzie rozwijać prędkość do 400 km/h. Takie pociągi będą przeznaczone do podróży transgranicznych i będą mogły dostosowywać się do szerokości torów – od 0,6 m do 1,67 m.

Według Tsao Fena, podczas budowy składu kompania będzie stosować nowe materiały, na przykład, włókna węglowe i stop aluminiowy. Tsao Fen dodał, że pociągi pomogą w umacnianiu więzi regionalnych i stworzą nowy biznes dla Chin i zagranicznych gospodarek wzdłuż nowego Szlaku Jedwabnego.

Z kolei pracownik państwowego komitetu ds. reform i rozwoju Chin Hao Fen zauważył, że wiele państw leżących wzdłuż szlaku, szczególnie w Azji Środkowej, Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Europie Wshodniej, planuje budowę szybkich kolei lub modernizację już istniejących oraz zamierza otrzymać w tym zakresie techniczne wsparcie ze strony Chin.

Chiny w 2013 roku ogłosiły o nowej strategii rozwoju ekonomicznego „Jeden pas – jedna droga”, skierowanej na stworzenie infrastruktury i umacnianie wzajemnych stosunków między państwami Eurazji. Strategia zawiera dwa znaczące kierunki rozwoju: ekonomiczny pas Szlaku Jedwabnego oraz morski Szlak Jedwabny. Mowa o stworzeniu korytarza handlowego dla bezpośrednich dostaw towarów ze Wschodu na Zachód na ulgowych warunkach.