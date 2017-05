„Śmiertelny pułk”: Nacjonaliści grożą przerwaniem obchodów 9 maja w Kijowie

© AFP 2017/ Yuriy Dyachyshyn Zbrodniarze z OUN stali się „bohaterami narodowymi" za zgodą Kijowa

Ukraińscy nacjonaliści zaplanowali na 9 maja w Kijowie własną akcję o nazwie „Śmiertelny pułk”. W ten sposób zamierzają przeszkodzić mieszkańcom miasta w zorganizowaniu marszu na cześć Dnia Zwycięstwa. O tym poinformował lider nacjonalistycznej organizacji „Ochotniczy ruch OUN” Nikołaj Kochaniwski.

„9 maja w Kijowie komuniści i ich zwolennicy po raz kolejny wyjdą na pochód, który bierze swój początek w Rosji i jest znany jako «Nieśmiertelny pułk». Każdy z nas zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które niosą w sobie takie przedsięwzięcia, rozumie, czyją ręką są one sterowane i nadzorowane. Nie pozwolimy czerwonej hydrze wniknąć do Kijowa”- napisał na Facebooku.

Według niego ostatnim razem doszło do „czegoś niedopuszczalnego”: ulicami miasta uczestnicy nieśli portrety Stalina i radzieckie flagi, a komuniści rzekomo próbowali porwać czerwono-czarną flagę OUN.

W związku z tym Kochaniwski uważa za niezbędne, aby zapobiec podobnym pochodom w tym roku poprzez akcję, aby nie dopuścić do „szabasu”. Dlatego wezwał wszystkich podobnie myślących ludzi do przyłączenia się do „Śmiertelnego pułku”.