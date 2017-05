Media: Pierwszy latający egzemplarz MS-21 opuścił halę montażową

Później rzecznik korporacji potwierdził RIA Novosti tę informację. „Pierwszy latający egzemplarz MS-21 został przeniesiony z hali montażu końcowego do jednostki testowej w celu przygotowania do pierwszego lotu” — powiedział rozmówca agencji.

Jednak zaznaczył, że na razie nie ustalono daty lotu.

Samolot ukierunkowany jest na najbardziej pojemny segment światowego rynku lotniczego — przewozy średniej wielkości. Projektanci oczekują, że będzie konkurować z Boeingiem-737 i Airbusem A320. MS-21 będzie latać szybciej i przewyższa zachodnich konkurentów pod względem ekonomiczności. Według obliczeń „Irkutu” przy eksploatacji MS-21 linie lotnicze będą mogły zaoszczędzić do 3 milionów dolarów rocznie. Wcześniej koncern poinformował o „twardych” zamówieniach na 175 maszyn i 100 „miękkich”.

Pierwszym operatorem krajowego samolotu będzie „Aeroflot”. Dostawy nowych samolotów są spodziewane pod koniec 2018 — na początku 2019 roku. Spółka planuje zakup 50 samolotów.

MS-21 to nowy rosyjski samolot pasażerski, który może zabrać na pokład od 150 do 211 pasażerów. Zawiera on najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne w dziedzinie budowy samolotów i silników, wyposażenia oraz systemów pokładowych. Zastąpi on radzieckie samoloty Tu, Jak i An.