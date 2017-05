Dyrektor FBI będzie „łapać" rosyjskich hakerów w państwach trzecich

„Próbujemy znaleźć sposób, by zmusić ich do zapłaty za podobne postępowanie… między innymi zamykając ludzi w więzieniu, jeśli dosięgniemy ich poza Rosją. Rosja niezbyt dobrze współpracuje z nami w kwestii przestępców przebywających w kraju, ale tamci lubią podróżować, a więc — łapać, zamykać, zakuwać w kajdanki, aby zdawali sobie sprawę z tego, że to (działalność przestępcza — red.) nie jest za darmo" — oznajmił dzisiaj Comey na posiedzeniu w Senacie.

USA postawiły zarzuty szeregowi domniemanych hakerów z Rosji. Obywatel Rosji Roman Selezniow w kwietniu został skazany w USA na 27 lat pozbawienia wolności za cyberoszustwa. Na decyzję w sprawie ekstradycji z Hiszpanii do USA czeka programista Piotr Lewaszow. W 2016 roku z Norwegii do USA pod podobnymi zarzutami został ekstradowany rosyjski obywatel Mark Wartanian. W Tajlandii został aresztowany obywatel Rosji Dmitrij Ukrainski ścigany przez FBI. W 2014 roku z Hiszpanii do USA ekstradowano Wadima Polakowa.