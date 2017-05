We Lwowie nie chcą rosyjskiej kultury

Lwowska Rada Obwodowa oświadczyła, że zgodnie z decyzją sądu Rosyjskie Centrum Kultury we Lwowie zostało eksmitowane z pomieszczeń Lwowskiej Rady Obwodowej.

„Przekonaliśmy ich (organizacje żądające pilnej eksmisji Rosyjskiego Centrum Kultury — red.), że należy to zrobić w ramach przepisów prawnych. Została złożona skarga do Sądu Gospodarczego Obwodu Lwowskiego na eksmisję danej organizacji społecznej z lokalu. Wszystkie struktury, które tutaj się znajdują, miały czas, aby dobrowolnie opuścić lokal. One nie wykonały decyzji sądu, została przeprowadzona przymusowa (eksmisja)” — powiedział Girniak dziennikarzom.

Według niego obecnie pomieszczenie według dokumentów i w rzeczywistości należy do Lwowskiej Rady Obwodowej, już podpisano porozumienie w sprawie ochrony lokalu.

„O ile mi wiadomo oni (Rosyjskie Centrum Kultury — red.) nie zgadzają się z tą decyzją. Gdyby się zgodzili, to wykonaliby tę decyzję dobrowolnie. Decyzja ta nie została wypełniona dobrowolnie, ale najważniejsze, że decyzja została wykonana w ramach obowiązującego prawa” — powiedział Girniak, zaznaczając, że eksmisja przebiegła spokojnie, bez problemów.