Pod Berlinem znaleziono szczątki 20 żołnierzy radzieckich

„Podczas poszukiwań w odległości 2 km na wschód od Wzgórz Seelow znaleziono zwłoki 20 żołnierzy radzieckich, którzy zginęli, według wstępnych informacji, w kwietniu 1945 roku w trakcie operacji berlińskiej w ostatnich dniach II wojny światowej. Obecnie prowadzona jest ekshumacja. 8 maja zostanie zakończona” – podało ministerstwo.

Resort zamierza przeprowadzić uroczystości pogrzebowe ma miejscu odnalezienia prochów.

— Przedstawicielstwo Ministerstwa Obrony Rosji ds. Organizacji i Prowadzenia Prac Memorialnych w Niemczech zajmuje się ustaleniem tożsamości poległych w obroni Ojczyzny – dodało rosyjskie ministerstwo.

Wzgórza Seelow uważane były za niezdobyty bastion nazistów, dobrze ufortyfikowany do długotrwałej obrony. Sprzyjały temu też warunki geograficzne – liczne jeziora, rzeki i kanały, niemal nieprzejezdne dla czołgów i innego sprzętu bojowego. W wyniku gwałtownego wystąpienie rzek i strumieni w koryt w kwietniu 1945 roku zatopione zostały niziny, przekształcając je w bagna. Ze Wzgórz Seelow przeciwnik, który stworzył tu mocny punkt oporu, monitorował i ostrzeliwał cały przyczółek.

We wczesnych godzinach porannych 16 kwietnia 1945 roku po zmasowanym ostrzale artyleryjskim doszło do krwawych walk między wojskami pod dowództwem marszałka Gieorgija Żukowa i niemiecką 9. Armią. Do końca dnia 19 kwietnia wzgórza zostały zdobyte, ale zapłacono za to bardzo wysoką cenę. Według różnych szacunków zginęło 33 tys. żołnierzy radzieckich, 5 tys. Polaków i około 12 tys. Niemców.