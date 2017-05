Biolodzy odkryli substancję, która zmusza mięśnie do spalania tłuszczu

© Sputnik. Tabildi Kadyrbekov Rosjanie piją coraz mniej

„Uprawianie sportu uruchamia gen PPARD w komórkach mięśni, jednak nam udało się pokazać, że to samo można osiągnąć nie napinając mięśni. To oznacza, że możemy podnieść naszą wytrzymałość fizyczną do poziomu sportowca, nie podejmując żadnego wysiłku” – powiedział Weiwei Fan z Salk Institut (USA).

Fan i jego zespół z Salk Institut już od kilku lat badają to, jak nasze ciało spala kalorie i staje się wytrzymalsze podczas regularnych zajęć sportowych. Naukowców interesują te geny, które zmuszają ciało do przełączenia się z wykorzystania glukozy jako podstawowego źródła energii dla mięśni na molekuły tłuszczów, zmagazynowanych w warstwie tłuszczowej oraz możliwość „włączenia” ich w przypadku braku obciążenia fizycznego.

Wiodącą rolę w tym procesie odgrywają geny i związane z nimi receptory komórkowe z klasy PPAR, kierujące metabolizmem i zmuszające je do przełączenia się z jednego typu odżywiania na inny. Ich wyłączenie lub „przymusowe” włączenie prowadzi, jak opowiadają naukowcy, do ciekawych efektów. Na przykład stała praca genu PPAR-delta zamienia myszy w prawdziwych atletów-biegaczy, którzy nigdy nie przybierają na wadze i mogą biegać na niezwykle długie odległości.

© Sputnik. Kobiety w Armii Czerwonej 21

Eksperymentując z myszami biolodzy stworzyli molekułę GW1516, działającą na receptory PPAR-delta w sposób analogiczny, z jednym wyjątkiem: ona normalizowała pracę insuliny i pomagała gryzoniom zrzucić wagę, ale nie zwiększała ich wytrzymałości.

Próbując zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, naukowcy obserwowali życie kilku grup myszy, które karmili dużymi dozami GW1516 w ciągu jednego lub dwóch miesięcy albo zwykłym jedzeniem. Obie grupy gryzoni prowadziły „siedzący” tryb życia, nie uprawiały sportu aż do momentu, kiedy naukowcy postanowili sprawdzić ich wytrzymałość stawiając je na bieżnię.

Ku zdziwieniu naukowców, podwyższone dozy GW1516 dały efekt: te gryzonie utrzymywały się na bieżni o 110 minut dłużej niż myszy z grupy kontrolnej, co świadczy o tym, że były o 70 % bardziej wytrzymałe. Próbując zrozumieć, co się dzieje, Fan i jego zespół przeanalizowali jak zmieniał się stan krwi i aktywność genów myszy podczas ćwiczeń.

Okazało się, że myszy, które przyjmowały GW1516, miały zmienioną pracę około tysiąca genów, z których część nie stanowiła niespodzianki, na przykład włączenie genów odpowiadających za rozkład tłuszczów, ale inne były zaskoczeniem. Na przykład geny odpowiadające za rozkład cukru, były nieaktywne w ciele tych gryzoni, co oznaczało, że ich mięśnie nie wykorzystywały glukozy jako źródła energii.

© Sputnik. Andrey Vasilyev „Młode miasto” nad Wołgą 15

Podobny nieoczekiwany efekt, jak wyjaśniają naukowcy, wskazuje na to, że korzenie wytrzymałości skrywają się nie w spalaniu zapasów tłuszczu na brzuchu, ale w głowie człowieka i zwierzęcia. Kiedy poziom glukozy w krwi sięga pewnego poziomu krytycznego, PPAR-delta przełącza mięśnie na spalanie tłuszczów, aby zapewnić mózgowi niezbędny dla niego cukier. W rezultacie tego procesu zachodzi to, co biegacze-maratończycy nazywają „uderzeniem o ścianę”, gwałtowny spadek sił ogólnych z towarzyszącą utratą przytomności z powodu braku glukozy w mózgu.

W związku z tym, imitacja tego procesu za pomocą GW1516 pozwala osiągnąć maksymalnie wysoką wytrzymałości, którą człowiek dysponowałby, jeśli jego mięśnie byłyby nastawione na spalanie tłuszczów dzięki stałym treningom i podwyższeniu aktywności PPAR-delta. Preparaty podobne do GW1516, mogą nie tylko pomóc otyłym ludziom schudnąć, ale pomogą również bardziej aktywnie zajmować się sportem, lepiej znosić fizyczne obciążenie, a to dzięki „przełączeniu” mięśni na nowy typ metabolizmu, podsumowują naukowcy.