Budowniczy mostu na Krym wydobyli z dna cieśniny myśliwiec

Jak powiedział kierownik jednej z ekip wyprawy poszukiwawczej „Duży desant — 2017" Aleksander Jelkin, samolot został zestrzelony w czasie Operacji desantowej kerczeńsko-eltigeńskiej w 1943 roku.

„Najprawdopodobniej pilot dokonał udanej próby wodowania samolotu i niewykluczone, że przeżył" — powiedział Jelkin.

Po tym jak ustalono położenie P-40, uczestnicy wyprawy poprosili budowniczych Mostu Kerczeńskiego o podniesienie myśliwca z dna Cieśniny Kerczeńskiej.

„Od razu na to przystaliśmy. Cała nasza ekipa, wszyscy co do jednego, zgodziliśmy się spełnić prośbę… Dla każdego z nas to forma oddania hołdu żołnierzom, którzy walczyli o naszą przyszłość. My wiemy, jak zawzięte walki toczyły się na wybrzeżu i w cieśninie, znamy cenę tego zwycięstwa i strzeżemy pamięci o tym wyczynie — poinformował kapitan jednej z jednostek pływających Igor Demjanienko.

Według ocen ekspertów, myśliwiec znajduje się w bardzo dobrym stanie. Maszyna zostanie rozmieszczona na terytorium dawnej 29. baterii brzegowej kerczeńskiego warownego sektora obrony brzegowej Floty Czarnomorskiego ZSRR.

W czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej USA dostarczyły Związkowi Radzieckiemu myśliwce Curtiss P-40 w ramach Lend-Lease Act. W okresie od 1941 do 1944 roku siły powietrzne Związku Radzieckiego otrzymały ponad 2,4 tys. maszyn bojowych tego typu.