Nie będzie Sputnika na Eurowizji

— Naszego fotografa odesłano z Kijowa. Na granicy zabrano mu dokumenty i po około godzinie przyniesiono decyzję o odmowie wjazdu. Akredytację otrzymał w należytej formie – powiedział Sztol.

© REUTERS/ TT News Agency/Anders Wiklund Jamala: Nie dajmy Rosji zepsuć Eurowizji!

Według jego słów organizatorów Eurowizji zapytano o możliwość otrzymania zaproszenia, ale odmówili.

— W normalnych okolicznościach Ramil powinien na podstawie potwierdzenia akredytacji otrzymać oryginał w biurze prasowym konkursu w Kijowie. Wydruk ze strony z potwierdzeniem akredytacji nie zadowolił władz na lotnisku, zażądały oficjalnego pisma z zaproszeniem od Eurowizji – wyjaśnił dyrektor.

Sam Sutdikow twierdzi, że zadawano mu standardowe pytania o cel wizyty, a następnie wydano decyzję o deportacji. – Powód: nie można potwierdzić celu zaplanowanego pobytu na terytorium Ukrainy – powiedział fotoreporter.

Jak dodał, otrzymał bilet powrotny i eskortowano go do samolotu.

Oficjalne otwarcie Eurowizji-2017 odbędzie się w Kijowie 7 maja. Finał konkursu zaplanowano na 13 maja. Do półfinałów dojdzie 9 i 11 maja. W konkursie weźmie udział 42 kraje. Rosję miała reprezentować Julia Samojłowa z utworem „Flame Is Burning”. SBU zakazała piosenkarce wjazdu do Ukrainy z powodu występów na Krymie. Europejska Unia Nadawców zaproponowała Rosji transmitowanie konkursu za pośrednictwem satelity albo zmianę reprezentanta. Pierwyj kanał odrzucił propozycję.