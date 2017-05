Ławrow: Nie będziemy się mieszać do dyskusji na temat Rosji

Zdaniem rosyjskiego dyplomaty, niektórzy przedstawiciele Zachodu stawiają „upolitycznione podejście" do relacji z Rosją ponad interesy gospodarcze swoich krajów i ponad interesy swoich obywateli.

„Są politycy, którzy kategorycznie przeciwią się wszelkiej normalizacji stosunków z Rosją, a są tacy, którzy opowiadają się za tym, by już dziś zacząć wychodzić z tego sankcyjnego ślepego zaułka. My, jak już mówiłem, nie będziemy tego tematu podejmować, nie będziemy mieszać się do wewnętrznych dyskusji, choć widzimy, jakich obrotów one nabierają w krajach Unii Europejskiej" — powiedział Ławrow.

Zdaniem rosyjskiego ministra, w Unii Europejskiej przeciwko Rosji nastawiona jest „agresywna mniejszość", podczas gdy większość rezygnuje z tej „anomalnej" tendencji.