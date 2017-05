UPA wśród zwycięzców nad nazizmem

Ukraina od 2015 roku obchodzi 8 maja Dzień Pamięci i Pojednania. Wspominane są wówczas ofiary II wojny światowej.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który odpowiada za dekomunizację w kraju, poinformowano, że w tym roku Dzień Pamięci i Pojednania odbędzie się pod hasłem „Ukraińcy w szeregach zjednoczonych narodów pokonali agresora".

В Киеве повесили плакаты о совместной борьбе УПА и СССР против нацистов https://t.co/Kw5EL9jsjS pic.twitter.com/IbA2JGaPoF — Vstarchock (@VStarch) 6 maja 2017

Instytut chce w taki sposób podkreślić wkład w zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami nie tylko Ukraińców, którzy walczyli w szeregach armii radzieckiej, ale i tych rodaków, którzy uczestniczyli w tej wojnie w armiach innych państw alianckich.

To założenie ilustruje zaprojektowany przez instytut plakat, który pojawi się w ukraińskich miastach. Przedstawia on oficera Armii Czerwonej Iwana Załużnego i członka UPA Stepana Petrasza. Pod zdjęciem umieszczono napis: „Zwycięzcy nad nazizmem".

Wcześniej dyrektor Instytutu Polityki Prawnej i Opieki Społecznej Jelena Bierieżnaja zapowiedziała na 9 maja w Kijowie akcję „Nikt nie został zapominany! Nic nie zostało zapomniane!" przypisaną do obchodów upamiętniających weteranów II wojny światowej. Uczestnicy akcji przejdą do Parku Chwały z portretami swoich krewnych, którzy brali udział w wojnie. Analogiczna akcja — „Nieśmiertelny Pułk" — odbywa się co roku w Dzień Zwycięstwa w Rosji i innych państwach.

Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) została sformowana w październiku 1942 roku jako skrzydło bojowe „Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów" (OUN), jej celem była walka o niezawisłość Ukrainy. UPA działała przeważnie w Zachodniej Ukrainie i walczyła przeciwko wojskom radzieckim, współpracując z hitlerowcami.

Po zakończeniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej kontynuowała walkę przeciwko władzy radzieckiej ekstremistycznymi metodami — ofiarami bojowników UPA byli przedstawiciele inteligencji i miejscowych organów władzy, komsomolscy i partyjni aktywiści.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w maju 2015 roku nadał OUN-UPA (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów — Ukraińska Powstańcza Armia) status „bojowników o niepodległość" Ukrainy, a jej członkom prawo do świadczeń socjalnych. Moskwa potępiła tę decyzję zaznaczając, że „Ukraina jest krajem, w którym neonaziści od słów przeszli do czynów i zabili tysiące cywilów" i „tego typu działaniom trzeba dać adekwatną ocenę na poziomie międzynarodowym". Gloryfikacja UPA, a także jej przywódców Stepana Bandery i Romana Szuchewycza, jest powszechnie krytykowana, ponieważ banderowcy współpracowali z nazistami.