Poroszenko złożył życzenia Ukraińcom z okazji europejskiej wiosny

© Sputnik. Maksim Blinov Nie będzie Sputnika na Eurowizji

— Ukraina znacznie później niż inne kraje przyłączyła się do tego konkursu, ale już po raz drugi gości go u siebie. Życzę wszystkim nam, Ukraińcom, abyśmy czuli się ludowymi ambasadorami w te dni, kiedy do Kijowa zjedzie tylu zagranicznych gości. Niech każdy z nas robi tak, aby wrócili do domów z jak najlepszymi wrażeniami dotyczącymi naszego kraju. Niezależnie od tego, który kraj wygra konkurs, będzie on świętem europejskich wartości i solidarności. Wszystkiego najlepszego drodzy Ukraińcy z okazji europejskiej wiosny – zwrócił się Poroszenko do rodaków za pośrednictwem strony internetowej swojej administracji.

— Okazało się, co jest głęboko symboliczne, że właśnie podczas Eurowizji Rada Europejska podejmie ostateczną decyzję w sprawie wiz. Zapamiętajcie tę datę – 11 czerwca. Tego dnia obywatele Ukrainy będą mogli podróżować po krajach Unii Europejskiej bez wiz. Jest to pierwszy znaczący rezultat tych reform, które przeprowadzano w Ukrainie w ciągu ostatnich trzech lat – dodał Poroszenko.