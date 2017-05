Paryż: Prezerwatywy w stylu kampanii Macrona i Le Pen

© REUTERS/ Eric Gaillard Kto prowadzi we francuskich wyborach prezydenckich?

Firma, która produkuje we Francji prezerwatywy w zabawnych opakowaniach, wypuściła na rynek specjalną przedwyborczą serię Erection Presidentielle, co ma odnosić się do Elections Presidentielles (wybory prezydenckie).

Opakowania kondonów zostały zaprojektowane w taki sposób, aby imitowały logo kampanii większości polityków chcących zasiąść w fotelu prezydenta.

W niedzielę, podczas II tury wyborów, prezerwatyw „w stylu Macrona lub Le Pen” w kioskach pozostało znacznie mniej niż tych, które mają przypominać o kampanii Françoisa Fillona lub lidera Niepokornej Francji Jeana-Luca Mélenchona.

— Mało zostało, ale zaraz coś znajdę – powiedziała sprzedawczyni w jednym ze sklepów w Paryżu.

Ich termin ważności upływa w 2020 roku. Kolejne wybory prezydenckie odbędą się we Francji w 2022 roku.