Flota Czarnomorska dostała dwa najnowsze kutry „Raptor”

„W Sewastopolu uroczyście wzniesiono bandery Marynarki Wojennej na dwóch najnowszych antydywersyjnych kutrach P-415 i P-425 projektu „Raptor”. Kutry oficjalnie weszły do składu Floty Czarnomorskiej i przystąpią do wykonywania zadań” — powiedział Truchaczow.

© Zdjęcie: Press Service of Ministry of defence of the Russian Federation