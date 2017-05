Ławrow: Kijów sabotuje realizację mińskich porozumień

Nasz duży niepokój wzbudza to, co się dzieje z wypełnianiem mińskich porozumień, przede wszystkim w wyniku sabotażu ze strony kijowskich władz. Przykładów jest mnóstwo. Dotyczy to… pełnego sabotowania procesu politycznego i regularnej organizacji prowokacji zbrojnych na linii demarkacyjnej, aby mieć pretekst do niewykonywania politycznej części kompleksu środków zatwierdzonego w Mińsku — powiedział Ławrow.

Jednocześnie szef MSZ Rosji podkreślił, że alternatywy dla mińskich porozumień nie ma.

© Sputnik. Valeriy Melnikov Kto chciał zabić przywódcę DRL Zacharczenkę?

„Prezydent (Rosji Władimir) Putin, zresztą tak samo jak kanclerz (Niemiec Angela) Merkel podkreślił, że pomimo tego wszystkiego alternatywy dla mińskich porozumień obecnie nie widzimy, obecnie nie da się stworzyć niczego bardziej konstruktywnego, dlatego nasza wspólna linia polega na kontynuowaniu pracy zarówno w ramach normandzkiego formatu — na szczeblu przywódców, ministrów, na ekspertów — jak i oczywiście w ramach grupy kontaktowej, gdzie przy jednym stole znajdują się zarówno kijowskie władze, jak i przedstawiciele Doniecka i Ługańska razem z przedstawicielami Rosji i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i Współpracy w Europie" — podkreślił Ławrow.