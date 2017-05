„Nieśmiertelny Pułk" maszeruje przez Rosję

W każdym rosyjskim domu, w każdej rodzinie, kultywowana jest pamięć o tych, którzy zwyciężyli w wojnie z hitlerowskimi Niemcami. Ta święta pamięć o męstwie i heroiźmie weteranów, których nie ma już wśród nas, jest przekazywana ich wnukom i prawnukom. Największym symbolem tej pamięci jest ogólnorosyjski ruch „Nieśmiertelny Pułk".

9 maja w różnych miastach zbierają się wielotysięczne kolumny potomków Wielkiego Zwycięstwa. Ludzie idą w marszu z portretami swoich krewnych, którzy walczyli przeciwko nazizmowi. A wszystko zaczęło się w syberyjskim mieście Tomsku — tam w 2012 roku odbył się pierwszy pochód „Nieśmiertelnego Pułku".

Jednak już następnego roku akcję zorganizowano w 120 rosyjskich miastach, a teraz odbywa się ona nie tylko w całej Rosji, ale także w krajach Europy, w tym również w Polsce, Azji, USA i na Bliskim Wschodzie. Dzisiejszy marsz połączył ponad 50 państw — ulicami Warszawy i Londynu, Liège i Hajfy, Nikozji i Belgradu, a także dwudziestu dwóch miast USA i wielu rosyjskich miast przeszło około 25 milionów ludzi.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Nacjonaliści grożą przerwaniem obchodów 9 maja w Kijowie

Niestety nie wszędzie ta społeczna inicjatywa pamięci o radzieckich żołnierzach, którzy zwyciężyli w II wojnie światowej traktowana jest z należytym szacunkiem, „dotyczy to krajów, gdzie obecnie normą staje się heroizacja faszyzmu. Jednak większość (państw — red.) mimo to uważa tę akcję za bezcenną dla zjednoczenia ludzi" — powiedział współprzewodniczący ogólnorosyjskiego ruchu społecznego „Nieśmiertelny Pułk Rosji" Nikołaj Ziemcow.

Wstążka św. Jerzego i „Nieśmiertelny Pułk" — to dwa największe zjawiska, które Rosja podarowała całemu światu. Jako dwie części jednej całości — naszej wspólnej pamięci historycznej, przyciągają do Rosji wszystkich jej synów, wszystkich rodaków, mieszkających daleko za granicą, a także wszystkich naszych przyjaciół i sprzymierzeńców, oddających hołd heroizmowi naszych przodków i oczywiście wspominają swoich krewnych, którzy walczyli przeciwko faszyzmowi w II wojnie światowej.

© Sputnik. Igor Zarembo Wstążka świętego Jerzego 15

Największy pochód „Nieśmiertelnego Pułku" tradycyjnie już przeszedł ulicami Moskwy. W tym roku gigantyczna kolumna przeszła po centrum miasta ponad 4 km: od Dworca Białoruskiego do Placu Czerwonego, gdzie 9 maja odbywa się Defilada Zwycięstwa.

Obecnie ruch „Nieśmiertelny Pułk" to o wiele więcej, niż tylko znak wdzięczności i pamięci o potomkach — jest to ucieleśnienie idei narodowej. I można ją z łatwością sformułować:

— Kiedy wychodzi „Nieśmiertelny Pułk" i pokazuje całemu światu, że świętujemy Dzień Zwycięstwa tak, jakbyśmy zwyciężyli w tej wojnie wczoraj, cały kraj staje się jedną wielką rodziną! I czujemy, że jesteśmy spokrewnieni z tamtą frontową rodziną. Nie będziecie żywić jakiś szczególnych uczuć do nieznajomego człowieka, ale jeśli się dowiecie, że jego dziadek pełnił służbę razem z waszym dziadkiem, to to uczucie was zbliża, jednoczy.

Przestrzeń pamięci ludzkiej jest szersza od granic państwowych — jest przekonany Nikołaj Ziemcow, ponieważ „podobne akcje mogą jednoczyć narody w oparciu o żywe stosunki międzyludzkie" i „nawet, jeśli te stosunki zostały zerwane, to „Nieśmiertelny Pułk" przypomina, że one były i dlatego istnieje nadzieja, że uda się je przywrócić.