Ambasador USA w Rosji: „Nieśmiertelny pułk” to ważny akt pamięci

— Jednym z najbardziej poruszających obrazów, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci po latach spędzonych w Rosji, będzie coroczny pochód „Nieśmiertelnego pułku” w Dniu Zwycięstwa. Widząc, jak dziesiątki tysięcy Rosjan idą pod okiem tak wielu zmarłych bohaterów, wspomina się o tym, jakie straty w ludziach kosztowała II wojna światowa, a zwłaszcza jak wysoką cenę zapłaciły narody Związku Radzieckiego — napisał Tefft na swoim blogu na Livejournal.

- Zarówno dla Rosjan, jak i Amerykanów ci weterani — mężczyźni i kobiety, których znaliśmy to nasza rodzina, o której pamięć jest zawsze w naszych sercach. Ale niestety czas jest nieubłagalny. Z każdym rokiem naszych weteranów pozostaje coraz mniej. Coraz mniej pozostaje również nas, tych, którzy znali ich jako braci i siostry, ojców i matki, dziadków i babcie. Dla wielu młodych ludzi w naszych czasach ich bohaterstwo to już historia. To właśnie dlatego takie akty pamięci są tak ważne — zaznaczył ambasador USA.

Jednak jego zdaniem „wspominając naszych bohaterów i ofiary poniesione przez nich”, nie możemy również zapominać „po co to wszystko było”.

— Oczywiście oni walczyli za swój dom i rodzinę, ale poza tym oni walczyli o coś więcej. Walczyli za ideę pokoju i wolności na całym świecie — świecie, którego przyszłość nie decyduje się pod muszką karabinu, a w lokalach wyborczych. Nie przez dyktatorów i ich armie, prowadząc zdobycze, ale przez ludzi, którzy mają prawo do decydowania o swoim losie. Wszyscy my, korzystające z owoców pokoju i pomyślności, gdy stosunki między krajami są oparte na prawie, a nie na zasadzie „silniejszy ma rację” — mamy u nich wieczny dług — powiedział Tefft.

© Sputnik. Stringer Przez Kijów maszeruje Nieśmiertelny Pułk

Podkreślił, że „za to marzenie wciąż warto walczyć” i „możemy pracować razem nad jego wykonaniem”, jeśli wybierzemy tę ścieżkę.

„Podobnie, jak to zrobili wiele lat temu nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie. Mimo różnic ideologicznych, które dzielą nasze narody, nasi pradziadkowie — zwykli Amerykanie i Rosjanie, których miliony oddały swoje życie, a kolejne miliony, których życie nieodwracalnie zmieniło się wskutek wojny — zjednoczyli się w dobrej sprawie. Niewątpliwie możemy zrobić to samo także dzisiaj, podążając za ich przykładem” — dodał ambasador USA w Rosji.

Tefft dołączył do posta zdjęcie z obrazem pochodu „ Nieśmiertelnego pułku”.