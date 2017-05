Putin stanął na czele "Nieśmiertelnego Pułku"

Putin uczestniczy w akcji już po raz trzeci. W ubiegłych latach rosyjski prezydent niósł w rękach fotografię swojego ojca. Akcja „Nieśmiertelny Pułk" przedstawia sobą pochód ludzi, którzy niosą w dłoniach fotografie swoich przodków walczących na frontach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

W 2015 roku, w przeddzień Dnia Zwycięstwa, na łamach gazety „Rosyjski Pionier" prezydent opowiedział o wspomnieniach swojego ojca i matki, jak cudem ostali się pośród żywych, ale nienawiści do niemieckich żołnierzy nie żywili, bo ci byli zakładnikami okoliczności. Putin powiedział wtedy, że jego ojciec pełnił służbę zasadniczą w Sewastopolu, w dywizjonie łodzi podwodnych, był marynarzem. Kiedy wybuchła wojna, ojciec Putina pracował w wojskowym zakładzie, co dawało mu „taryfę ulgową", zwalniało od służby wojskowej. Ojciec napisał jednak wniosek, że chce wyjechać na front. Skierowali go do oddziału dywersyjnego NKWD. W czasie jednego z wypadów został ranny.

W tym roku akcja odbywa się po raz dziesiąty. W ubiegłym roku przemarsze odbyły się w 50 krajach. W Rosji na ulice wyszło ok. 24 mln osób z fotografiami swoich przodków.