NASA brakuje skafandrów

© Zdjęcie: Russian Foundation for Advanced Research Projects

„Skafandry, które wykorzystuje NASA na MSK, nadal stwarzają problemy związane z projektowaniem i zagrożenie dla zdrowia. Jedynie 11 z 18 systemów podtrzymywania życia w postaci plecaków, które umożliwiają astronautom pracę w przestrzeni kosmicznej, mogą być używane, co wywołuje obawy dotyczące ich użytkowania do końca eksploatacji MSK” – wynika z raportu generalnego inspektora NASA Paul Martin.

Jak dodał, „NASA ma problemy z zaopatrzeniem MSK w niezbędną (ilość) skafandrów do 2024 roku. Sytuacja się pogorszy, jeśli jej eksploatacja zostanie przedłużona do 2028 roku”.

Inspektor powiedział też, że skafandry, których teraz używają astronauci, stworzono 40 lat temu. Miały być używane jedynie przez 15 lat.