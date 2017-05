Łukaszenka: Nie pozwolimy pisać historii II wojny światowej na nowo!

„Zbrodnie niemiecko-faszystowskich zaborców nie wykreślą z pamięci ludzi. Powinni to wiedzieć także ci, którzy teraz podejmują próby pisania historii na nowo, odebrania naszemu narodowi Wielkiego Zwycięstwa. Nie można do tego dopuścić” — powiedział Łukaszenka we wtorek w Mińsku na ceremonii złożeniu kwiatów pod pomnikiem Zwycięstwa.

Białoruś nigdy nie przestanie czcić „męstwa swoich rodaków, którzy przeszli przez piekielny ogień wojny”. „Oni nie uklękli przed najeźdźcami” — dodał prezydent.

Głowa państwa przypomniał również o bohaterstwie ludzi pracy, którzy „odrodzili Białoruś z popiołów”, a także o braterskiej pomocy republik związkowych.

Łukaszenka zauważył, że „pokolenie zwycięzców stworzyło potężny potencjał ekonomiczny i kulturowy”, co stało się podstawą do dalszego rozwoju Białorusi.

Prezydent zapewnił, że wyczyn weteranów wojny i pracy nigdy nie zostanie zapomniany. „Wasze osiągnięcia na zawsze zajęły honorowe miejsce w historii tego kraju. Na waszym przykładzie uczą się i będą się uczyć wszystkie pokolenia Białorusinów, bo nie może być nic bardziej godnego niż ofiarny wyczyn w imię wolności i niezależności” — powiedział.