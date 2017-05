RB ONZ: Chcemy poznać szczegóły nt. stref deeskalacji w Syrii

Skoog powiedział dziennikarzom w ONZ, że delegacja Szwecji „próbuje zaoferować, aby kraje gwaranci poinformowały nas o debacie na temat stanu rzeczy między stronami, pozycji reżimu i opozycji w kwestii tych porozumień, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób zostanie to wdrożone”.

Potrzebujemy trochę więcej szczegółów na temat tych porozumień, co one przewidują. Dlaczego potrzebujemy informacji i jeśli je otrzymamy, jestem przekonany, że będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie dobrej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ na poparcie (porozumień) — powiedział szwedzki dyplomata. Według niego prace zostaną określone w ciągu najbliższych kilku dni.

Wcześniej przedstawiciele krajów gwarantów (Rosja, Iran, Turcja) zawieszenia broni w Syrii podczas kolejnej rundy międzynarodowych negocjacji w Astanie podpisali memorandum w sprawie utworzenia czterech stref deeskalacji w Syrii, które obejmują prowincję Idlib, a także części sąsiednich prowincji Latakia, Hama i Aleppo, rejony w północnej części prowincji Homs, Wschodnia Guta, terytorium w południowej części Syrii — prowincje Daraa i Al-Kunajtira. Memorandum weszło w życie z dniem podpisania.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, według rzecznika sekretarza generalnego organizacji Stephena Dyuzharrika, jeszcze nie poinformowała o możliwym udziale w ustanowieniu stref deeskalacji. „Jeszcze badamy, co może być od nas potrzebne” — powiedział dziennikarzom. Przypomniał, że specjalny wysłannik ONZ ds. Syrii Staffan de Mistura „wyraził poparcie dla procesu w Astanie”.