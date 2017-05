Ukraina chce „dobić" weteranów

© Sputnik. Host photo agency / Konstantin Chalabov W Rosji mieszka 1,8 mln weteranów i inwalidów II wojny światowej

„Od dzisiaj wstrzymuję miejskie finansowanie wszystkich organizacji «kombatanckich». Na następnej sesji Rady Miejskiej zostanie przydzielone miejskie finansowanie dla Związku Weteranów ATO (Kijów nazywa tak operację wojskową w Donbasie — red.)" — napisał Fiłatow w swoim Facebooku.

Stwierdził również, że w mieście ma miejsce „nienormalna sytuacja w policji".

„Jeśli sytuacja się nie zmieni, to w mieście powstanie odpowiednik niemieckiego Freikorpsu z początku XX stulecia… Jeżeli władza nie może ochronić ludzi, to mają oni prawo, by zrobić to sami" — dodał Fiłatow.

9 maja w Dnieprze odbyły się masowe akcje z okazji Dnia Zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej. W rozróbach, do których doszło w trakcie obchodów 9 maja, ucierpiało 14 osób, w tym także policjanci. Zatrzymano 15 potencjalnych uczestników bijatyki. Policja wszczęła sprawę karną z art. „Chuligaństwo".