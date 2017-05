Amnesty International krytykuje Ukrainę

Organizacja broniąca praw człowieka Amnesty International potępiła zatrzymania demonstrantów na Ukrainie w czasie obchodów Dnia Zwycięstwa za „pokojowe wykorzystanie" symboliki radzieckiej — głosi komunikat, opublikowany na stronie ukraińskiego oddziału organizacji.

Zakaz symboliki, związanej z Partią Komunistyczną i radziecką przeszłością, jest „naruszeniem prawa do wolności samowyrażania się", a zatrzymania pokojowych demonstrantów — to „krok do ograniczenia wolności słowa i pokojowych zgromadzeń ze strony ukraińskiej władzy", podkreślają obrońcy praw człowieka.

Amnesty International zażądała wypuszczenia zatrzymanych demonstrantów i przeprowadzenia „skutecznego i obiektywnego" dochodzenia ws. wszystkich przypadków przejawu agresji w czasie demonstracji 9 maja. W akcjach z okazji Dnia Zwycięstwa wzięło udział ok. 600 tys. Ukraińców. Odbywały się one w warunkach prowokacji ze strony ukraińskich radykałów i oficjalnego zakazu używania symboli Zwycięstwa — wstążek św. Jerzego i Sztandaru Zwycięstwa. W trakcie starć zatrzymano 50 osób. Kilku uczestników akcji i policjantów doznało obrażeń.