Łukaszenka: Ukraińcy do nas przyjechali...

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Czy Ukraińcy zabierają pracę Polakom?

„Ważne jest, z jakim nastrojem i skąd jedzie dana osoba. Do nas przyjechali Ukraińcy. Oni przyjechali ze względu na to, że zniszczyliśmy ich dom? Nie. Przyjechali, aby ratować siebie i swoje rodziny. Uciekają od tych rozruchów, które mają miejsce we wschodniej Ukrainie. I jadą do nas za ratunkiem jak do ludzi, którzy powinni im pomóc. Oto ich nastrój”- powiedział Łukaszenka.

Według niego imigranci z Bliskiego Wschodu jadą do zachodnich krajów „w celu zemsty”, albo aby znaleźć pracę. Oprócz tego Łukaszenka zaznaczył, że Zachód zmusza ich do przyjazdu „za chlebem”.