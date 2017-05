Tajny suborbitalny samolot USA okazał się bezużyteczny

W oficjalnym komunikacie prasowym Sił Powietrznych USA czytamy, że zadaniem X-37B jest „zademonstrowanie technologii do niezawodnej, wielorazowej bezzałogowej kosmicznej platformy testowej” dla Sił Powietrznych.

Ponadto niektórzy eksperci uważają, że suborbitalny samolot szpiegowski został stworzony po to, aby umieścić przyszłe satelity rozpoznawcze na niższych orbitach, gdzie mogłyby mieć lepszy widok na cele na ziemi. Inni uważają, że armia USA chce wykorzystywać kosmiczny samolot jako broń zdolną zbliżyć się do innych satelitów, śledzić je i ewentualnie zniszczyć.

© AP Photo/ Mark J. Terrill Virgin Galactic przedstawiła nowy statek kosmiczny SpaceShipTwo

„Chociaż on (X-37B) może wykonywać kilka operacji, nie wygląda na dobrze zaprojektowany, aby wykonać którekolwiek z zadań, z wyjątkiem pięknego i czystego powrotu statku kosmicznego na ziemię” — powiedziała Grego.

Według ekspertki istnieją o wiele bardziej skuteczne instrumenty do eksperymentów na orbicie okołoziemskiej, do tego X-37B jest niewystarczająco „zwrotny” na orbicie, dlatego wersja o wykorzystaniu go do szpiegowania satelitów wydaje się mało prawdopodobna.

„Zwrotność zależy od masy — jeśli urządzenie będzie musiało «ciągnąć» skrzydła i podwozie podczas manewrów w kosmosie, to wyczerpie paliwo szybciej, niż gdyby został zaprojektowany jako lekki i zwinny i nigdy nie wracał na Ziemię. Jest to tym bardziej oczywiste, jeśli spróbować zbliżyć się do obiektów, które jeszcze nie znajdują się na pobliskich orbitach, co wymaga dużej ilości paliwa, które trzeba wysłać wraz z samolotem” — powiedziała Grego.

Wcześniej Siły Powietrzne USA poinformowały o pomyślnym lądowaniu na kosmodromie na przylądku Canaveral suborbitalnego samolotu szpiegowskiego wielokrotnego użytku X-37B Orbital Test Vehicle po 700-dniowej misji orbitalnej.