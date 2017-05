Do Estonii przybył oddział polskich szturmowców

© Sputnik. Irina Kalashnikova Francuskie problemy polskiego rządu

Jak poinformował rosyjskie media sztab główny Sił Obrony Estonii, samoloty będą wspomagać biorące udział w szkoleniach pododdziały wojsk lądowych.

„Oddział lotniczy i jednostki wojsk lądowych podczas szkoleń zintegrują się w jeden pododdział mobilny dysponujący znaczną mocą ogniową” – powiedział naczelnik sztabu sił lotniczych Estonii podpułkownik Toomas Susi.

Polskie szturmowce będą realizować loty na niskich wysokościach, a także walkę ze środkami obrony przeciwpowietrznej.

Oprócz polskich samolotów we wtorek do Estonii przybyły cztery śmigłowce wojsk lądowych USA AH-64 Apache i dwa śmigłowce UH-60 Black Hawk, później przyłączył się do nich również trzeci Black Hawk. Wchodzą one w skład 10 brygady powietrznej Stanów Zjednoczonych i w ramach operacji NATO Atlantic Resolve bazują na Łotwie w bazie lotniczej Lielvarde. W szkoleniach biorą udział również reaktywne samoloty szkoleniowe sił powietrznych Estonii L-39 oraz helikoptery R44, a także myśliwce F-18 Hornet rozlokowane w Emari w oddziale misji NATO ds. ochrony przestrzeni powietrznej NATO.

W Estonii w poniedziałek rozpoczęły się szkolenia, w których udział bierze około 9 tysięcy osób, w tym również żołnierze z państw sojuszniczych z NATO.

© Zdjęcie: US Army / Staff Sgt. Shane Hamann NATO zwiększy kontyngent niebojowy w Afganistanie

W „Wiosennym sztormie” udział biorą głównie oddziały i pododdziały piechoty, ale do szkoleń ściągnięto również siły marynarki wojskowej i lotnictwa.

W szkoleniach udział bierze ciężki sprzęt bojowy Sił Obrony Estonii, a także czołgi M1A2 Abrams, Challenger 2 i Leclerc oraz wozy bojowe piechoty Warrior, Bradley, VBCI sojuszników w NATO.

Oprócz bazujących w miasteczku wojskowym w Tapa Brytyjczyków, Francuzów, Duńczyków i Amerykanów, do Estonii specjalnie w celu wzięcia udziału w szkoleniach przybyli żołnierze i oficerowie z Kanady, Niemiec, Holandii, Polski, Szwecji, Łotwy, Litwy, Ukrainy i Gruzji. Z powietrza wspierają ich lotnicy ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Belgii i Hiszpanii.

Finałowe manewry odbędą się 25 maja na Poligonie Centralnym Sił Obrony.