„Od 2015 roku oficjalny Kijów zamiast Dnia Zwycięstwa obchodzi Dzień Pamięci i Pojednania, pojednania z nazizmem, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, patrząc na obecne ukraińskie realia. W takim pojednaniu osiągnął duże sukcesy" — podkreśliła ekspert.

Jednocześnie Kraszeninnikowa wyraziła pewność, że Ukraina może wyzwolić się z ideologii nazistowskiej, jeśli tego zechce. Jako przykład politolog podała naród niemiecki.

„W czasach radzieckich dla RFN będącej częścią zachodniego bloku 8 maja był Dniem Kapitulacji i Krachu, NRD oczywiście tak jak my obchodziła Dzień Zwycięstwa, pełna nazwa Dzień Wyzwolenia Narodu Niemieckiego spod Hitlerowskiego Nazizmu, a w zjednoczonych Niemczech 8 maja zaczęto nazywać Dniem Wyzwolenia, zauważcie — wyzwolenia, a nie krachu. Jeśli Niemcom udało się wyzwolić z barbarzyńskiej ideologii, to Ukraina prawdopodobnie też będzie mogła to zrobić, jeśli zechce" — wyjaśniła Kraszeninnikowa.

9 maja, kiedy państwa byłego Związku Radzieckiego obchodziły Dzień Zwycięstwa, w kilku ukraińskich miastach zostały zatrzymane dziesiątki obywateli za noszenie i rozprzestrzenianie symboli komunistycznych, między innymi wstążek św. Jerzego.