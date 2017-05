Ławrow opowiedział, o czym rozmawiał z Trumpem i Tillersonem

"Omówiliśmy, przede wszystkim, naszą współpracę na arenie międzynarodowej. Potwierdzono, że bez względu na wszelkie znane trudności, nasze państwa mogą i powinny wspólnie rozwiązywać kluczowe problemy, które są w międzynarodowej agendzie" — powiedział Ławrow na konferencji prasowej.

W trakcie rozmów poruszono również temat stworzenia stref deeskalacji w Syrii.

"Szczegółowo mówiliśmy o Syrii, w tym i w kontekście tych idei, które teraz zostały sformułowane w stosunku do stworzenia stref deeskalacji. Mamy wspólne podejście, że powinno to być krokiem do zakończenia przemocy na terytorium całej Arabskiej Republiki Syryjskiej, krokiem, który pomoże rozwiązać humanitarne problemy i który pomoże stworzyć trwałe podstawy dla tego, aby iść w kierunku politycznego ureguowania na bazie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2254" — powiedział Ławrow.

Minister podkreślił szczególnie, że w Syrii należy stawiać nie na obalenie prezydenta Baszara al.-Asada, ale na walkę z terroryzmem.

"Ktoś mnie pytał o Baszara al.-Asada… Jak i w przypadku Iraku, tak samo w przypadku z Libią postępowa wspólnota międzynarodowa była ogarnięta koniecznością obalenia jednego człowieka — Saddama Huseina w Iraku i Kaddafiego w Libii. I do czego to doprowadziło?

Doskonale widzimy. dlatego, kiedy mowa o uregulowaniu kryzysu syryjskiego, to uczmy się na błędach i nie stawiajmy na to, aby zmienić konkretnego prezydenta, konkretnego lidera, ale na to, aby wykorzenić zagrożenie terrorystyczne" — powiedział szef rosyjskiego MSZ.

Łącznie spotkanie Ławrowa i Trumpa trwało nieco ponad godzinę.