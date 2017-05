"Wydaje mi się, że wszyscy rozumieją, w tym i w administracji Donalda Trumpa, że to niezgodne z prawem działania. Jak powiedział prezydent Putin, kiedy Barack Obama ogłosił te działania, my mamy pełne prawo odpowiedzieć wzajemnością. Amerykaie wiedzą, jaka to będzie wzajemność, jeśli do tego dojdzie, ale na razie postanowiliśmy nie odpowiadać — dlatego, że jak wyjaśnił Władimir Putin, nie pozwolić, aby manipulowali nami ci, którzy chcą doprowadzić nasze stosunki o punktu, z którego nie będzie odwrotu" — powiedział Ławrow na konferencji prasowej.

"Mam nadzieję, że uda nam się tę sytuację rozwiązać bez pogorszenia naszych stosunków" — dodał minister.

Ławrow nazwał również wymysłem informacje mediów o tym, że Rosja rzekomo wpływa na wewnętrzną politykę USA. To stwarza niedobrą atmosferę.

"Co dotyczy rozmów i hałasu, który podnosi się wokół naszych stosunków, wokół wymysłów, jakoby my kierujemy polityką wewnętrzną, to oczywiście obserwujemy tę zupełnie nienormalną atmosferę, w której rozwijają się nasze stosunki. Wydaje mi się, że to po prostu poniżające dla narodu amerykańskiego, słuchać, że polityką krajową USA kieruje Rosja. Jak wielki naród i wielkie państwo może myśleć takimi kategoriami? Uważam, że politycy przynieśli wiele złego dla politycznego systemu USA, kiedy próbowali przedstawić, że ktoś z zewnątrz kieruje Ameryką" — powiedział Ławrow.