Ławrow ocenił administrację Trumpa

„Jeśli mówić krótko, to nasz dialog jest teraz wolny od ideologizacji, która była charakterystyczna dla administracji Baracka Obamy. Administracja Trumpa i sam prezydent oraz sekretarz stanu, o czym dziś przekonałem się po raz kolejny, to ludzie czynu i chcą porozumieć się nie po to, aby pokazać komuś jakieś swoje osiągnięcia w sferze ideologii, ale porozumieć się, aby rozwiązać konkretne sprawy. Rozwiązywać kwestie, od których zależy i rozwój państwa, i dobrobyt mieszkańców" — powiedział Ławrow.