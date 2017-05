Przeklinanie czyni człowieka silniejszym

„Nasze poprzednie badania pokazały, że osoby przeklinające lepiej znoszą ból niż ci, którzy cierpią w milczeniu. Przyczyna tego może polegać na tym, że przeklinanie stymuluje sympatyczny system nerwowy, to jest tę jego część, która mobilizuje ciało i zmusza serce do szybszego bicia w sytuacji zagrożenia. Jeśli tak jest rzeczywiście, to osoby przeklinające powinny stawać się silniejsze, co sprawdziliśmy” – opowiada Richard Stephens z Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy).

Stephens i jego zespół zebrali trzydziestu ochotników, z których każdy przeszedł jeden z typowych testów na siłę lub wytrzymałość – do oporu kręcił pedały na rowerze treningowym albo ściskał ekspander.

Połowa uczestników eksperymentu miała przeklinać przed rozpoczęciem testu. Podczas ćwiczeń naukowcy śledzili rytm serca i inne objawy aktywności fizjologicznej, które były związane z pracą sympatycznego systemu nerwowego, i które, jak zakładali naukowcy, mogły sprawiać, że ochotnicy będą silniejsi.

Jak się okazało, przeklinanie rzeczywiście podwyższało wytrzymałość sportowców – oni wypracowywali o 10 % więcej energii podczas zajęć na rowerze i o 20 % więcej podczas ćwiczeń z ekspanderem. Kiedy naukowcy porównali te rezultaty z danymi pomiarów, czekała ich niespodzianka: okazało się, że „doping” przeklinaniem i fizjologiczna reakcja na niebezpieczeństwo nie mają między sobą nic wspólnego.

To przejawiało się w tym, że częśtotliwość bicia serca, wariacji pulsu i cisnienia w arteriach oraz właściwości elektryczne skóry w żaden sposób nie różniły się u sportowców, którzy podczas treningów milczeli i tych, którzy przeklinali. Dlatego przyczyna tego, dlaczego przeklinanie mobilizuje człowieka i czyni go bardziej wytrzymałym pozostaje na razie zagadką. Jak żartuje Stephens, „wciąż nie zrozumieliśmy siły mocnych słów”.