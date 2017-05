Fizycy stworzyli pierwszy „rozciągliwy” hologram

„Kolorowe wersje naszych hologramów mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. W szczególności mogą one być wykorzystane jako baza do urządzeń wirtualnej rzeczywistości, płaskich trójwymiarowych monitorów i systemów trójwymiarowej łączności optycznej” — piszą Stephanie Malek z Uniwersytetu w Pensylwanii (USA) i jej współpracownicy.

© Sputnik. Igor Agejenko Rosyjscy naukowcy zmniejszyli koszty wydobycia złota niemal dwukrotnie

Pierwsze hologramy zostały wyprodukowane w 1947 roku przez węgierskiego fizyka Dennisa Gabora, który wymyślił ten termin i odkrył zasady budowy takich odzwierciedleń. Zwykle do zapisu stosuje się wiązkę lasera odbijającą się od obiektu w szczególny sposób i kształtujący jego trójwymiarowe odzwierciedlenie na kliszy fotograficznej lub innej światłoczułej powierzchni.

Od tej pory holograficzny obraz stał się jedną z głównych „technologii przyszłości” niemal we wszystkich filmach fantastycznonaukowych i literaturze. W nich hologramy najczęściej były wykorzystywane w dwóch celach — systemów trójwymiarowej łączności z „efektem obecności” oraz jako podstawa do zaawansowanego systemu wirtualnej rzeczywistości, zdolnej do „rysowania” w powietrzu przedmiotów i obiektów o dowolnym kształcie przy użyciu laserów i pola siłowego.

Pomimo faktu, że sama idea ma już prawie 50 lat, na razie naukowcom nie udało się wcielić jej w życie — wszystkie współczesne hologramy, jak i metodyka ich „projekcji”, to obrazy statyczne nie zdolne do zapisu więcej niż jednej klatki. Obecnie trwa aktywne poszukiwanie materiałów zdolnych do przechowywania kilku obrazów holograficznych i odgrywania roli swego rodzaju holograficznego „filmu” bez konieczności astronomicznych zasobów obliczeniowych do dekodowania obrazu.

© Sputnik. Tabyldy Kadyrbekov Fizycy z MGU nauczyli się kierować światłem za pomocą nanomagnesów

Malek i jej współpracownicy stworzyli pierwszy materiał takiego typu zdolny do zapisu na razie trzech monochromatycznych kadrów dowolnej treści. Stanowi on błonę z elastycznego polimeru krzemoorganicznego, który jest pokryty „lasem” z mikroskopijnych słupków ze złota, które w szczególny sposób współdziałają z wiązką lasera przechodzącą przez błonę.

Jeśli rozciągniemy polimer, to rozmieszczenie słupków zmieni się, a hologram przejdzie do następnego „kadru”. Przy tym zmiana może nastąpić zarówno nagle, jak też płynnie, w zależności od szybkości rozciągania błony.

Wykorzystując tę technologię naukowcy przygotowali kilka „trójkadrowych holo-filmów”. Na jednym z nich na trójwymiarowym ekranie wyświetlane są różne emotikony, a na innych — trzy różne figury geometryczne (trójkąt, kwadrat i pięciokąt). Dalsze doskonalenie tej technologii oraz stworzenie jej „kolorowej” wersji, jak uważa Malek i jej współpracownicy, otworzy drogę do realizacji marzeń wielu fanów science-fiction.