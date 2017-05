USA wzywają do trzymania się pokojowej polityki w Arktyce

„USA starają się prowadzić politykę zachowania pokojowego charakteru Arktyki. W związku z napięciami, które mają miejsce w innych częściach świata, konieczne jest, aby każdy kraj trzymał się w Arktyce pokojowej działalności i unikał działań, które mogą być mylnie zinterpretowane przez jego sąsiadów. W Arktyce nastąpił jeden z największych spadków poziomu napięcia od czasów zakończenia zimnej wojny. My wszyscy powinniśmy starać się utrzymać ten kurs” — napisał Tefft na swoim blogu na Livejournal.

Według ambasadora „bezprecedensowy poziom współpracy w ramach Rady (Arktycznej) tym bardziej jest godny uwagi w warunkach geopolitycznego napięcia w innych częściach świata”.

„Po długich negocjacjach wszystkie osiem państw członkowskich Rady doszło do przełomowego porozumienia o współpracy naukowej, które zostanie podpisane na spotkaniu ministerialnym Rady Arktycznej 11 maja. To porozumienie przygotowuje grunt do wspólnych badań różnorodności form życia, atmosfery, zasobów morskich, zdrowia ludzkiego, a także badań w wielu innych dziedzinach, które są przedmiotem zainteresowania nie tylko dla członków Rady, ale także dla innych krajów, które mają interesy w Arktyce. Badania są ważnym elementem w opracowaniu jednego z najważniejszych zasobów Arktyki — węglowodorów, które są ukryte pod dnem Oceanu Arktycznego” — dodał Tefft.

Według ambasadora postęp naukowy pomaga krajom „w poszukiwaniu dróg bardziej efektywnego wydobycia ropy naftowej i gazu przy minimalnym wpływie na środowisko”.

„Praca jest wspólna, na przestrzeni ostatnich dwóch lat członkowie Rady rozszerzyli wspólne monitorowanie ekosystemu Arktyki i wzmocnienie więzi między państwowymi organami w krajach regionu arktycznego, odpowiedzialnymi za reagowanie w sytuacjach awaryjnych. Wszyscy członkowie Rady określili wspólny cel — utrzymanie w Arktyce czystości i jej zdolność do utrzymania unikalnej bioróżnorodności w tym regionie”- napisał.

Rada Arktyczna to międzynarodowe forum, które zrzesza osiem krajów, których terytorium w całości lub częściowo znajduje się za kołem podbiegunowym (Kanada, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rosja, Szwecja, Stany Zjednoczone). Status stałych członków stowarzyszenia, który pozwala na podejmowanie decyzji na równi z państwami członkowskimi, posiada również sześć organizacji rdzennej ludności Arktyki.