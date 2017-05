Putin: stosunki z Palestyną mają dla Rosji szczególne znaczenie

Władimir Putin spotkał się dziś z palestyńskim przywódcą Mahmudem Abbasem w swojej rezydencji w Soczi.

Stosunki z Palestyną mają dla nas szczególny charakter i szczególne znaczenie — powiedział. Od wielu lat współpracujemy nad jednym z kluczowych problemów współczesnego świata — nad uregulowaniem problemu bliskowschodniego — dodał prezydent Rosji.

© Sputnik. Vitaliy Belousov USA są gotowe zmienić podejście do konfliktu palestyńsko-izraelskiego

Putin podkreślił, że w ramach udziału w ceremonii otwarcia centrum kultury i sportu w Betlejem była mowa o głębokich korzeniach stosunków Rosji i Palestyny. «Ale również w historii najnowszej nasze stosunki zawsze były ciepłe i pełne zaufania» — powiedział rosyjski przywódca.

«Chcę podziękować Panu, szanowny Panie Prezydencie, za uwagę poświęcaną stosunkom rosyjsko-palestyńskim, za wsparcie naszych rodaków, którzy mieszkają w Palestynie i którzy przyjeżdżają na pielgrzymki do świętych miejsc» — powiedział Putin, zwracając się do Abbasa. Prezydent Rosji oświadczył, że ma nadzieję na to, iż wizyta palestyńskiego przywódcy w Rosji będzie owocna.