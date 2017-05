© Fotolia/ Rh2010 Orzeł zamiast trójzębu

Słowa te padły w odpowiedzi na słowa Omeljana o przywróceniu połączeń lotniczych z Rosją. Omeljan postawił jednak jeden warunek: „zwrócenie" Kijowowi Krymu, wschodniej Ukrainy i Kubania. Kondratyev osadził ukraińskiego ministra, dając mu lekcję historii.

„Kubań nigdy nie był ukraiński" — oświadczył krasnodarski gubernator. Jego słowa cytuje służba prasowa administracji Kraju Krasnodarskiego. Szef regionu wskazał też na rolę Kozaków w obronie Kubania:

„Lepiej nie drażnić Kozaków, bo oni zawsze bronili Kubania jako części rosyjskiej ziemi" — podkreślił Kondratiew. „Jeśli Ukraina cierpi na deficyt produkcji rolnej i żywności, to nie oznacza to, że należy go kompensować kosztem Kubania. Kiedy Katarzyna II oddawała w użytkowanie zaporoskim Kozakom rosyjską ziemię w celu utworzenia kozaczych kurzeni, nie mogła wziąć w rachubę problemów żywnościowych ówczesnej Ukrainy, która na tamten historyczny moment jako taka nie istniała" — dodał gubernator, oferując Omeljanowi podręczniki do historii i geografii, żeby ukraiński minister mógł „wypełnić braki wiedzy".

Ukraińscy urzędnicy niejednokrotnie rościli sobie prawa do Kubania i innych rosyjskich regionów.

W czerwcu ubiegłego roku, z niespodziewanym oświadczeniem wystąpił szef donieckiej obwodowej wojskowo-cywilnej administracji Paweł Żebriwski, który zażądał zwrotu Ukrainie części regionów, w tym obwodu kurskiego, briańskiego, woroneskiego i rostowskiego, a także Kraju Krasnodarskiego. Choć żaden z tych regionów nigdy nie wchodził w skład Ukrainy, Żebriwski oświadczył, że w nich tkwi „ukraińskość, ukraińska mentalność".