USA szantażują Turcję?

© AFP 2017/ Delil Souleiman Kurdowie potrzebują amerykańskiej broni do pokonania «ciemnych sił»

Dostarczanie przez Stany Zjednoczone broni kurdyjskim Powszechnym Jednostkom Ochrony (YPG) jest próbą szantażowania Turcji, która ma na celu zmuszenie jej do wysłania wojsk w celu wyzwolenia syryjskiej Rakki spod kontroli ugrupowania terrorystycznego Państwo Islamskie — powiedział w wywiadzie dla Ria Novosti profesor Uniwersytetu Yildirim Beyazit w Ankarze, specjalista ds. stosunków międzynarodowych Salih Yilmaz.

We wtorek podano do wiadomości, że prezydent USA Donald Trump zatwierdził w poniedziałek plan dotyczący uzbrojenia odziałów kurdyjskich w Syrii, które walczą z Państwem Islamskim, pomimo sprzeciwu Turcji. Pentagon poinformował, że Stany Zjednoczone mają zamiar przekazać Kurdom w Syrii „ograniczoną partię" broni, niezbędną do wyzwolenia Rakki spod kontroli Państwa Islamskiego.

Planowane dostawy broni dla Kurdów wywołały ogromne niezadowolenie Turcji, która uważa, że te oddziały kurdyjskie są ściśle związane z zakazaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu — organizację, uznaną za terrorystyczną zarówno przez Ankarę, jak i Waszyngton.

— Chociaż Stany Zjednoczone gwarantują, że całe uzbrojenie po operacji w Rakce zostanie zwrócone stronie amerykańskiej, dostawy broni niewątpliwie osłabiają ich związki z Turcją jako z sojusznikiem z NATO. Kryzys między Turcją a USA z powodu Powszechnych Jednostek Ochrony trwa już od ok. trzech lat. Stany Zjednoczone w okresie prezydentury Baracka Obamy chciały wykorzystać turecką armię do operacji w Rakce. Kiedy im się to nie udało, zaczęli wspierać Powszechne Jednostki Ochrony. Właśnie w ten sposób, grożąc i szantażując Turcję przy pomocy zbrojnej grupy Kurdów, chcą wykorzystać Turcję i jej armię. Turcja absolutnie nie akceptujetakich planów USA — powiedział rozmówca agencji.

Politolog podkreślił również, że Turcja musi w tej sytuacji podejmować kroki, które mają za zadanie ochronę jej interesów.

— Jeśli Stany Zjednoczone będą dalej podejmować takie działania, nie uwzględniając niepokoju Ankary w związku z uzbrajaniem Powszechnych Jednostek Ochrony, to Turcja może zrealizować swój własny plan i zainterweniować — powiedział ekspert.

— Stosunki między USA i Powszechnymi Jednostkami Ochrony są nietrwałe i nie mogą trwać długo. Celem USA jest przekonanie Turcji do wykorzystania swojej armii w operacjach w Rakce i irackim Mosulu — dodał Salih Yilmaz.